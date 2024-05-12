Події

07:51 12.05.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів

Українські військовослужбовці за добу знищили 1260 окупантів, 5 танків, 22 бронемашини, 30 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 42 безпілотники, 1 крилату ракету, 66 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у фейсбуці у неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 482290 (+1260) осіб, танків - 7454 (+5) од, бойових броньованих машин - 14375 (+22) од, артилерійських систем - 12472 (+30) од, РСЗВ - 1066 (+2) од, засоби ППО - 797 (+1) од, літаків - 350 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9910 (+42), крилаті ракети - 2194 (+1), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16819 (+64) од, спеціальна техніка - 2042 (+2)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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