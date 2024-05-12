Події

03:55 12.05.2024

Окупанти за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області, внаслідок ракетного удару загинула жінка

1 хв читати
Окупанти за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області, внаслідок ракетного удару загинула жінка

Російські окупанти за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області, внаслідок ракетного удару загинула жінка, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) в телеграм-каналі.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілу зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок чого загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення несумісні з життям.

Також найбільша кількість ударів припала на територію Великописарівської громади - росіяни скинули 6 мін, були артобстріли (19 вибухів); по Есманській - ворог ударив із мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів); по Білопільській громаді здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів); по Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (10 вибухів).

Теги: #україна #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 12.05.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, серед них дитина

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення, серед них дитина

05:55 12.05.2024
У Вовчанську Харківської області залишається приблизно 300-400 жителів - поліція

У Вовчанську Харківської області залишається приблизно 300-400 жителів - поліція

03:02 12.05.2024
Українські чоловіки з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині - Шольц

Українські чоловіки з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині - Шольц

01:57 12.05.2024
Швейцарія перемогла в "Євробаченні-2024", Україна посіла 3-тє місце

Швейцарія перемогла в "Євробаченні-2024", Україна посіла 3-тє місце

01:50 12.05.2024
ШВЕЙЦАРІЯ ПЕРЕМОГЛА В "ЄВРОБАЧЕННІ-2024". УКРАЇНА ПОСІЛА 3 МІСЦЕ

ШВЕЙЦАРІЯ ПЕРЕМОГЛА В "ЄВРОБАЧЕННІ-2024". УКРАЇНА ПОСІЛА 3 МІСЦЕ

01:42 12.05.2024
Частина української делегації у фіналі "Євробачення-2024" одягнена у футболки "Free Azovstal Defenders"

Частина української делегації у фіналі "Євробачення-2024" одягнена у футболки "Free Azovstal Defenders"

01:28 12.05.2024
До складу нацжюрі "Євробачення-2024" увійшли Alyosha, Горова, Коляденко, Томільченко і Нагорняк

До складу нацжюрі "Євробачення-2024" увійшли Alyosha, Горова, Коляденко, Томільченко і Нагорняк

01:10 12.05.2024
Нацжурі України на "Євробаченні-2024" поставило найвищі бали Швейцарії, Ірландії та Швеції

Нацжурі України на "Євробаченні-2024" поставило найвищі бали Швейцарії, Ірландії та Швеції

22:57 11.05.2024
УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів країни для зменшення споживання електроенергії

УЗ відключила підсвічування п'яти найбільших вокзалів країни для зменшення споживання електроенергії

22:49 11.05.2024
Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ШВЕЙЦАРІЯ ПЕРЕМОГЛА В "ЄВРОБАЧЕННІ-2024". УКРАЇНА ПОСІЛА 3 МІСЦЕ

У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

Зеленський: Завдання номер один - зривати російські наступальні задуми

США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів

Припинення вогню в Газі можливе хоч завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників

Президент Європейської ради: Накази про евакуацію в "небезпечні зони" для цивільного населення Рафаха неприйнятні

12 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Оккупанты за минувший день обстреляли 10 громад Сумской области, в результате ракетного удара погибла женщина

ЦАХАЛ закликає евакуюватися жителів Гази, які залишилися в Рафасі, напередодні розширення військової операції

Польща зміцнює східний кордон через загрози гібридної війни з боку Білорусі

Вибух у Броварах стався під час затримання правопорушника, який кинув гранату в поліцейського - МВС

Членство в НАТО є життєво важливим для української державності - Порошенко

У Броварах Київської області прогримів вибух, попередньо, постраждало двоє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА