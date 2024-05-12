Окупанти за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області, внаслідок ракетного удару загинула жінка

Російські окупанти за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області, внаслідок ракетного удару загинула жінка, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) в телеграм-каналі.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілу зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум. Унаслідок чого загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення несумісні з життям.

Також найбільша кількість ударів припала на територію Великописарівської громади - росіяни скинули 6 мін, були артобстріли (19 вибухів); по Есманській - ворог ударив із мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів); по Білопільській громаді здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів); по Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (10 вибухів).