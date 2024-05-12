Події

01:42 12.05.2024

Частина української делегації у фіналі "Євробачення-2024" одягнена у футболки "Free Azovstal Defenders"

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Частина української делегації у фіналі "Євробачення-2024" одягнена у футболки "Free Azovstal Defenders"
Фото: Суспільне мовлення

Частина української делегації у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" одягнені у футболки з написом "Free Azovstal Defenders".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 12 травня у шведському місті Мальме відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Згідно з трансляцією конкурсу, частина української делегації, яка перебуває в ложі для учасників, одягнена у футболки з написом "Free Azovstal Defenders".

Як повідомлялося, дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" зі сцени у фіналі "Євробачення-2024" закликали до миру та свободи для України.

Теги: #євробачення #україна #фінал

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