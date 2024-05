Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени у фіналі "Євробачення-2024": Єдності для світу, мир і свободу для України

Фото: Євробачення Україна

Дует виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" зі сцени у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" закликав до миру і свободи для України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч на 12 травня у шведському місті Мальме відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Дует українських виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" виступив під 2-м номером.

"Єдності для миру. Мир і свободу для України (Unity for the world. Peace and freedom for Ukraine - eng)", - сказала після свого виступу Яна Шамаєва (Jerry Heil) та Альона Савраненко (Alyona Alyona).