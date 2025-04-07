Трамп заявив, що не розглядає можливість скасування мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть чесні угоди з усіма країнами, передає Sky News.

"Ми не розглядаємо це", - підтвердив Трамп.

Він зазначив, що багато країн вели переговори з Вашингтоном, і США намагатимуться укласти "чесні угоди" з кожною з них.

За словами президента, борг США у розмірі $36 трлн виник "не просто так", і його адміністрація вестиме переговори з багатьма країнами, включаючи Китай, щоб це виправити.

"Ми укладемо чесні угоди з кожною країною, і якщо ми цього не зробимо, вони не зможуть брати участь у переговорах зі США", - наголосив Трамп.

Він також каже, що США "протягом багатьох років обдурювали багато країн".

"Ми більше так не можемо. Ми більше не можемо бути дурними людьми", - каже він.

Джерело: https://news.sky.com/story/tariffs-latest-elon-musk-reveals-hopes-for-zero-tariff-zone-between-europe-and-us-13209921