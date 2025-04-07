Інтерфакс-Україна

Події

22:45 07.04.2025

Король Великої Британії з дружиною прибули із державним візитом до Італії

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Король Великої Британії Чарльз III і його дружина королева Камілла у понеділок прибули до Італії із чотириденним державним візитом, під час якого британський монарх звернеться до італійського парламенту у Римі, повідомляє Reuters.

Зазначається, що це 17 офіційний візит Чарльза III до Італії, а також його перша закордонна поїздка у цьому році. Візит припадає на 20-ту річницю весілля королівського подружжя, що відбулося 9 квітня 2005 року.

У середу король і королева зустрінуться із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, після чого Чарльз III виступить із промовою в італійському парламенті. Його промова стане першим випадком в історії, коли британський монарх виступить на спільній парламентській сесії в Італії.

У четвер, 10 квітня, королівське подружжя поїде до Равенни на північному сході регіону Емілья-Романья, щоб взяти участь у церемонії із нагоди 80-ї річниці визволення міста від нацистської окупації військами союзників у Другій світовій війні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/uk/britains-king-charles-queen-camilla-arrive-italy-state-visit-2025-04-07/

Теги: #поїздка #італія #британія #король

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