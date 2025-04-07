Інтерфакс-Україна

Події

22:49 07.04.2025

Окупанти атакували з БпЛА херсонця, чоловіка направили до лікарні – Мрочко

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Ворожий безпілотник атакував херсонця в Дніпровському районі міста, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"40-річного херсонця доправлено до лікарні", - сказано в телеграмі.

За словами Мрочко, постраждалого атакував ворожий безпілотник у Дніпровському районі.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/16305

Теги: #постраждалий #херсон #бпла

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