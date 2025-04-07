Окупанти атакували з БпЛА херсонця, чоловіка направили до лікарні – Мрочко
Ворожий безпілотник атакував херсонця в Дніпровському районі міста, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"40-річного херсонця доправлено до лікарні", - сказано в телеграмі.
За словами Мрочко, постраждалого атакував ворожий безпілотник у Дніпровському районі.
Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення.
Нині медики надають йому необхідну допомогу.
Джерело: https://t.me/roman_mrochko/16305