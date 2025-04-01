Інтерфакс-Україна

Події

07:20 01.04.2025

MS Amlin стала першим перестрахувальником-учасником програми ЄБРР зі страхування воєнних ризиків в Україні

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MS Amlin стала першим перестрахувальником-учасником програми ЄБРР зі страхування воєнних ризиків в Україні

MS Amlin став першим перестрахувальником, який приєднався до Гарантійної програми відновлення та реконструкції України (URGF) ЄБРР, що дозволить трем українським страховикам розширити свою пропозицію щодо страхування воєнних ризиків, оскільки тепер вони можуть скористатися перестраховим покриттям з-за кордону.

"Лінія ЄБРР дозволяє міжнародній перестраховій компанії MS Amlin відновити роботу на страховому ринку України та відкриває новий міжнародний ланцюжок вартості перестрахування воєнних ризиків", – йдеться в прес-релізі ЄБРР в понеділок.

Через URGF, яким керує Aon, ЄБРР надаватиме глобальним перестраховим компаніям гарантії, що покривають збитки за певними ризиками, пов’язаними з війною, застрахованими місцевими українськими страховиками.

Зазначається, що ця схема за участю українських страхових компаній "ІНГО", Colonnade и UNIQA вже забезпечила перестрахове покриття на загальну суму понад EUR5 млн за перші кілька тижнів, що свідчить про високий попит на страхування воєнних ризиків. Було підписано поліси з підприємствами, які працюють в аграрному секторі.

Механізм ЄБРР створений як відкрита платформа, яка може здійснювати операції з різними страховими та перестраховими компаніями, які прагнуть запропонувати страхування від воєнних ризиків. Зацікавлені кінцеві клієнти можуть отримати доступ до страхових полісів через своїх місцевих брокерів або звернувшись безпосередньо до однієї з трьох українських страхових компаній.

Проект доповнює інші ринкові заходи та розроблений у співпраці з Міністерством економіки України та Національним банком України.

При повній потужності гарантія ЄБРР може сприяти страховому покриттю товарів і транспортних засобів на суму до EUR1 млрд щороку завдяки можливості рециркулювати капітал із зазвичай короткострокових страхових полісів, забезпечуючи покриття вартістю, кратною сумі гарантії. Це зробить страхування воєнних ризиків більш доступним, стимулюватиме ділову активність та економічне зростання, допоможе закласти основи для відновлення України, підкреслюється в повідомленні.

Проект підтримується Францією, Великою Британією, Норвегією та Фондом технічного співробітництва TaiwanBusiness-ЄБРР. Додаткову донорську підтримку пообіцяли надати Європейський Союз і Швейцарія. Подальші внески донорів дозволять з часом збільшити розмір гарантії ЄБРР.

MS Amlin Ltd (Лондон) є страховою компанією, що працює на ринках Lloyd's, Великої Британії, континентальної Європи та Бермудських островів.

Теги: #перестрахування #україна #єбрр

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