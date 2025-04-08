"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт звернення до Конгресу США – нардеп Геращенко

Фракція "Європейська солідарність" в Верховній Раді зареєструвала проєкт звернення до Конгресу США щодо продовження підтримки України, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

Як повідомляється на сайті політсили, також у "Європейській солідарності" ініціюють постанову щодо скасування обмежень на міжнародні відрядження для народних депутатів.

"Європейська солідарність", як і обіцяла, зареєструвала постанову – звернення до Конгресу США щодо двопартійної підтримки України. Ми будемо боротися за її збереження і за збереження антипутінської коаліції. Правда, для цього треба мати можливість на здійснення міжпарламентської дипломатії, а не щоразу долати блокування відряджень опозиції. Тому зареєстрували і постанову про усунення обмежень щодо виконання депутатами їх повноважень… Будемо наполягати на першочерговому розгляді цих постанов", – сказала Геращенко.

Вона відзначила важливість максимальної активізації міжпарламентської дипломатії, оскільки, за її словами, Україна критично залежить від двопартійної і двопалатної підтримки. "З республіканцями і демократами треба працювати, а ще більше – з американським суспільством, яке, як бачимо по недільним акціям, має різні думки і позиції", – переконана парламентарка.

"Шокуючі цифри опитувань громадської думки в США, які говорять, що майже 80% виборців Республіканської партії проти допомоги Україні, а загалом – вже менше 50% американців підтримують надання допомоги. Це дуже тривожні сигнали, які має проаналізувати і українська влада", – зауважила Геращенко.

Як повідомлялося, раніше про плани "Євросолідарності" ініціювати звернення Верховної Ради до Конгресу США повідомляв лідер партії Петро Порошенко. "Європейська солідарність" ініціює звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про двопартійну підтримку України в цих умовах як стратегічного партнера. Така резолюція мала б містити гарантії щодо нових пакетів військової і фінансової допомоги та продовження санкцій проти Росії. Голова Верховної Ради запевняв, що має особливі стосунки з Майком Джонсоном, називаючи їх "спікерською коаліцією". Відтак, саме час все це задіяти. Як і інші форми парламентської дипломатії задля гарантій підтримки", – сказав він.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2025/04/07/yevrosolidarnist-zareyestruvala-proyekt-zvernennya-do-kongresu-ssha-gerashhenko/