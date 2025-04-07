Зеленський призначив 4 нових послів, замінив посла Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення Романа Горяйнова послом у Лівані, Михайла Видойника - у Фінляндії, Юрія Клименка - у Парагваї, Олексія Гавриша - у Норвегії.

Відповідні укази №210/2025, №211/2025, №216/2025, №218/2025 були опубліковані на сайті президента.

Окрім того, згідно указу №209/2025 Ольгу Діброву було звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Фінляндській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом.

Роман Горяйнов з 2016 р. - Генеральний консул України в Мілані.

Михайло Видойник - з 25 червня 2018 до 27 жовтня 2023 року — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Королівстві Данія.

Юрій Клименко - з 11 жовтня 2013 до 6 квітня 2021 рр. був постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

З 26 грудня 2022 року — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентині.

З 7 лютого 2025 року був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Східній Республіці Уругвай за сумісництвом.

Олексій Гавриш - бізнесмен, громадський діяч та викладач.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/2092025-54349

https://www.president.gov.ua/documents/2102025-54353

https://www.president.gov.ua/documents/2112025-54357

https://www.president.gov.ua/documents/2162025-54377

https://www.president.gov.ua/documents/2182025-54385