Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

Дії уряду по стабілізації цін на лікарські засоби, які передбачають зниження граничних гуртових надбавок та заборону маркетингових платежів, можуть призвести до скорочення аптечної мережі і обмежать доступ до ліків, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Питання доступу до лікарських засобів у складних умовах воєнного стану залишається одним з пріоритетних у сфері захисту прав людини. У цьому контексті постанова Кабміну №168 спрямована на зниження цін на лікарські засоби, є логічним кроком держави у відповідь на зростання соціального запиту щодо регулювання фармацевтичного ринку, але деякі аспекти викликають занепокоєння", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Лубінець зазначив, що "у разі відсутності компенсаторних механізмів існує ризик, що частина аптечних закладів, особливо в малих населених пунктах, може втратити економічну спроможність працювати".

"Це створює реальну загрозу скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - там, де й без того доступ до медичних послуг є обмеженим", - написав він.

Крім того, Лубінець підкреслив ризики передбаченої постановою заборони маркетингових платежів від виробників.

"Для багатьох аптек і дистриб'юторів, особливо малих, такі виплати були одним із ключових джерел доходу. Тому всі економічні втрати, у тому числі подорожчання енергоносіїв, логістики тощо, бізнес має покривати самотужки. Втрати доходу за окремими позиціями компенсуються підвищенням цін на інші препарати. Тобто зниження цін стосується лише тих ліків, що включені до переліку МОЗ", - написав він.

"Право на доступ до ліків не обмежується ціною, воно включає також географічну та фізичну доступність аптек, асортимент життєво необхідних препаратів, безпеку і якість фармацевтичного обслуговування", - підкреслив Лубінець.

Він повідомив, що проект постанови не надходив до нього на розгляд та погодження, тому Лубінець звернувся до Міністерства охорони здоров’я та Державної регуляторної служби з відповідними запитами щодо оцінки впровадження постанови №168.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 лютого прийняв постанову №168 щодо стабілізації цін на лікарські засоби, яка набрала чинності з 1 березня.

Постанова, на виконання указу президента, передбачає зниження граничних постачальницько-збутові надбавок на лікарські засоби з 10% до 8%, а також ввів граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 35% відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Граничні роздрібні надбавки на препарати з Національного переліку основних лікарських засобів – від 25% за ліки вартістю до 100 грн і до 10% від 1000 грн, рецептурні препарати – від 25% за ліки вартістю до 500 грн і до 10% від 1000 грн, а також на інсуліни – 10% та препарати, які купляються за гроші державного місцевих бюджетів 10% та вартість яких підлягає реімбурсації – 15%, залишені без змін.