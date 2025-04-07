Ізраїльський прем'єр прибув до США для обговорення з Трампом митних тарифів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув до США для обговорення з американським президентом митних тарифів для своєї країни, передає CNN.

Як повідомляється, Трамп привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу біля Західного крила перед зустріччю в Овальному кабінеті.

Очікується, що лідери обговорять війну Ізраїлю в Газі та тарифи Трампа. Зазначається, що Білий дім скасував прес-конференцію, яка мала відбутися в понеділок вдень.