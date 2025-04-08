Трамп незадоволений обстрілами РФ України

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений постійними обстрілами Росією території України.

"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що зараз бомблять як божевільні", - сказав він під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Він підкреслив, що обстріли відбуваються "за останній тиждень чи близько того".

Трамп сказав, що офіційні особи зустрічаються з представниками Росії та України. "І ми стаємо ближчими", - зазначив він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=AxDsBro_CQs