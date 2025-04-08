Інтерфакс-Україна

Події

00:08 08.04.2025

Трамп незадоволений обстрілами РФ України

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений постійними обстрілами Росією території України.

"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що зараз бомблять як божевільні", - сказав він під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Він підкреслив, що обстріли відбуваються "за останній тиждень чи близько того".

Трамп сказав, що офіційні особи зустрічаються з представниками Росії та України. "І ми стаємо ближчими", - зазначив він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=AxDsBro_CQs

Теги: #трамп #рф #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 07.04.2025
Трамп не розглядає можливість відкласти введення мит на 90 днів - Білий дім

Трамп не розглядає можливість відкласти введення мит на 90 днів - Білий дім

17:02 07.04.2025
Трамп повідомив про домовленість щодо переговорів про тарифи з Японією

Трамп повідомив про домовленість щодо переговорів про тарифи з Японією

16:24 07.04.2025
Трамп заявляє: Незважаючи на мита США і відповідні заходи КНР, зростання цін немає

Трамп заявляє: Незважаючи на мита США і відповідні заходи КНР, зростання цін немає

15:59 07.04.2025
Росіяни обстріляли Костянтинівку, одна людина загинула – Донецька ОВА

Росіяни обстріляли Костянтинівку, одна людина загинула – Донецька ОВА

15:34 07.04.2025
Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

08:06 07.04.2025
Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок ворожої атаки КАБом у Харківській області

Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок ворожої атаки КАБом у Харківській області

06:25 07.04.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

04:37 07.04.2025
Міноборони Великої Британії фіксує систематичне сповільнення наступу військ РФ - ISW

Міноборони Великої Британії фіксує систематичне сповільнення наступу військ РФ - ISW

19:08 06.04.2025
Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

Російські датчики, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, виявлені в морських водах навколо Великої Британії

16:31 06.04.2025
РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії Чорного моря по Україні – Зеленський

РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії Чорного моря по Україні – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

Дрони знищили 77 тис. ворожих цілей за березень – Сирський

ОСТАННЄ

Окупанти б'ють по Харківщині – Синєгубов

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 200 окупантів – Генштаб ЗСУ

"Євросолідарність" внесла в Раду проєкт звернення до Конгресу США – нардеп Геращенко

Трамп заявив, що не розглядає можливість скасування мит

Дії уряду по стабілізації цін на ліки можуть призвести до скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах - Лубінець

Окупанти атакували з БпЛА херсонця, чоловіка направили до лікарні – Мрочко

Король Великої Британії з дружиною прибули із державним візитом до Італії

Сибіга і Бербок обговорили міжнародну відповідь на балістичний удар РФ по Кривому Рогу

Сибіга вшанував пам'ять жертв геноциду тутсі в Руанді у 1994 році

Зеленський призначив 4 нових послів, замінив посла Фінляндії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА