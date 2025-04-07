Інтерфакс-Україна

Події

20:58 07.04.2025

Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

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Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Сьогодні провів Ставку. Головне – доповіді щодо виробництва дронів в Україні; максимально збільшуємо. Причому по всій лінійці дронів: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, Україні потрібне постійне та стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік в України є хороші перспективи.

"Окремо працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших підприємств в Україні опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва й постачання з можливих", - додав Зеленський.

Він доручив укласти контракти "по максимуму".

Окрім того, голова держави зауважив, що є позитивна динаміка по "дипстрайках". "Конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони", - сказав Зеленський.

 

Теги: #дрони #зеленський #виробництво

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