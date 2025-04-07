Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія та призначив його Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй.

Відповідні укази за №207/2025 та №215/2025 від 7 квітня 2025р. оприлюднені на сайті глави держави.

Як відомо з відкритих джерел, Андрій Мельник до призначення послом у Бразилії обіймав посаду заступника міністра закордонних справ (до 2023р), а з 2014 по 2022 роки був посолом України у Німеччині.