Інтерфакс-Україна

Економіка

11:22 03.04.2025

Американське 10% мито в основному вдарить по малих виробниках, але йде робота над покращенням умов - Свириденко

2 хв читати
Американське 10% мито в основному вдарить по малих виробниках, але йде робота над покращенням умов - Свириденко

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко назвала підвищення мита від Сполучених Штатів Америки для України складною, проте не критичною ситуацією і зауважила, що загалом це вплине на малих виробників.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму більше $1 млн", - написала вона на сторінці Facebook у четвер.

Свириденко пояснила, що для України діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як у Молдови - 31% чи у ЄС - 20%, щодо України немає.

За її словами, в 2024 році до США експортовано $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби.

"Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд. Наші мита на американські товари досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість", - зазначила перша віцепрем’єрка.

Свириденко додала, що Україна має, що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Вона запевнила, що від справедливих мит виграють обидві країни.

Як повідомляється на сайті Білого дому в ніч на 3 квітня, президент США Дональд Трамп вирішив використати свої повноваження відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) та запровадити 10% митний тариф для всіх країн, що набудуть чинності 5 квітня 2025 року о 12:01.

В оприлюднених таблицях, де для України встановлено мито 10%, відсутня Росія, але причини такої відсутності не пояснюються.

Теги: #україна #мито #малий_бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 02.04.2025
ЄК наразі очікує оголошення про мита США і не розкриває заходів у відповідь - представник

ЄК наразі очікує оголошення про мита США і не розкриває заходів у відповідь - представник

08:49 02.04.2025
"Берегиня людства": у Києві відзначили міжнародною премією видатних жінок, які змінюють світ

"Берегиня людства": у Києві відзначили міжнародною премією видатних жінок, які змінюють світ

09:20 01.04.2025
Євросоюз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС

Євросоюз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС

07:20 01.04.2025
MS Amlin стала першим перестрахувальником-учасником програми ЄБРР зі страхування воєнних ризиків в Україні

MS Amlin стала першим перестрахувальником-учасником програми ЄБРР зі страхування воєнних ризиків в Україні

19:41 31.03.2025
Комбат 425 ОББпС "ОЧІ": маємо БПЛА за ціною поганого танка за борт, наші фахівці вдосконалюють навички цілодобово

Комбат 425 ОББпС "ОЧІ": маємо БПЛА за ціною поганого танка за борт, наші фахівці вдосконалюють навички цілодобово

11:29 30.03.2025
Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

18:22 28.03.2025
Гутерріш: Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати

Гутерріш: Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати

15:57 27.03.2025
Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

Макрон доручив своєму МЗС протягом трьох тижнів знайти рішення для стабільного і тривалого припинення вогню в Україні

09:40 27.03.2025
Економічна угода між США та Україною може бути підписана наступного тижня - Бессент

Економічна угода між США та Україною може бути підписана наступного тижня - Бессент

19:44 25.03.2025
Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі в Парижі з питань миру та безпеки для України

Президент Фінляндії візьме участь у зустрічі в Парижі з питань миру та безпеки для України

ВАЖЛИВЕ

НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня 2025р підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінринку

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

НБУ не став продовжувати адмінобмеження P2P переказів 150 тис. грн завдяки жорсткішим самообмеженням ринку

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

ОСТАННЄ

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11%

Імпортні мита США не поширюються на алюміній, сталь, напівпровідники - ЗМІ

Китай закликав США скасувати тарифи та пригрозив зворотними - ЗМІ

Україна у березні збільшила експорт на 4,5%

Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26%

Мультиплікаційний ефект кожної вкладеної в ВЕС гривні може складати до ста гривень – СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі"

НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня 2025р підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінринку

Мінекономіки надасть 28 переробним підприємствам загалом 157,9 млн грн грантових коштів в рамках програми

Експорт пшениці у квітні 2025р. може скласти 1 млн тонн - аналітики

"Укрзалізниця" не змогла відновити головну автоматизовану систему вантажних перевезень, кількість паперових документів перевищила 50 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА