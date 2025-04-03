Американське 10% мито в основному вдарить по малих виробниках, але йде робота над покращенням умов - Свириденко

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко назвала підвищення мита від Сполучених Штатів Америки для України складною, проте не критичною ситуацією і зауважила, що загалом це вплине на малих виробників.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму більше $1 млн", - написала вона на сторінці Facebook у четвер.

Свириденко пояснила, що для України діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як у Молдови - 31% чи у ЄС - 20%, щодо України немає.

За її словами, в 2024 році до США експортовано $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби.

"Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд. Наші мита на американські товари досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість", - зазначила перша віцепрем’єрка.

Свириденко додала, що Україна має, що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Вона запевнила, що від справедливих мит виграють обидві країни.

Як повідомляється на сайті Білого дому в ніч на 3 квітня, президент США Дональд Трамп вирішив використати свої повноваження відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) та запровадити 10% митний тариф для всіх країн, що набудуть чинності 5 квітня 2025 року о 12:01.

В оприлюднених таблицях, де для України встановлено мито 10%, відсутня Росія, але причини такої відсутності не пояснюються.