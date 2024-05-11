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20:54 11.05.2024

У Німеччині обговорюють залучення ППО НАТО для захисту неба над західними областями України

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У Німеччині обговорюють залучення ППО НАТО для захисту неба над західними областями України

Представники ВДП, "Зелених" і ХДС не виключають використання систем протиповітряної оборони на території Польщі та Румунії для захисту неба над західними областями України, повідомляє DW із посиланням на FAZ.

Зазначається, що ідея збивати над Заходом України російські БПЛА з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської безпекової конференції Ніко Ланге, а також експомічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Хорсту-Гайнріху Браусу. Вони вважають, що це дало б змогу створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів і розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.

Такого розвитку подій не виключають представники низки німецьких політичних партій, зокрема панівних Вільної демократичної партії (ВДП) і "Союзу 90"/Зелені".

Зокрема, Агнешка Бруггер з партії "Зелені" вважає правильним розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України.

Її колега з партії Антон Гофрайтер вважає, що "повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати в довгостроковій перспективі", однак зараз для Заходу головне "значно збільшити" постачання озброєнь і боєприпасів для самої України.

Своєю чергою, депутат ВДП Маркус Фабер зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них уже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їхні достатні обсяги в довгостроковій перспективі. За таких умов, на його думку, є можливим залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною.

 

 

Теги: #ппо #німеччина

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