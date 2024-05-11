Війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі передмістя Сум

Російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту передмістя Сум, за попередніми даними, без жертв, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 11 травня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. На місці працюють усі необхідні служби", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі в суботу.

Наслідки ворожої атаки уточнюються. "Попередньо, без жертв", - зазначено в повідомленні.