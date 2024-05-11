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19:32 11.05.2024

Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

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Через дискваліфікацію Нідерландів у гранд-фіналі Євробачення-24 під №5 ніхто не виступатиме, інші учасники збережуть свої номери

У зв'язку з дискваліфікацією Нідерландів у процедурі проведення гранд-фіналу Євробачення відбулися деякі зміни, повідомляє Європейський союз радіомовлення і телебачення (EBU).

"Через неучасть Нідерландів у Гранд-фіналі конкурсу "Євробачення" діятиме так: усі учасники зберігають свої порядкові номери. Під №5 ніхто не виступатиме; результати журі, отримані після генеральної репетиції в п'ятницю, 10 травня, були перераховані таким чином, що Нідерланди не отримають жодного балу. Тому всі члени журі повинні оцінити всі пісні від 1 до 26", - ідеться в повідомленні на офіційному акаунті конкурсу пісні "Євробачення" в соціальній мережі Х у суботу.

Повідомляється також, що Нідерландам не будуть нараховані бали від глядачів і Нідерланди не з'являться на табло. Зазначається, що глядачі в Нідерландах мають право голосувати у фіналі, а результати журі Нідерландів залишаються дійсними.

Крім цього, повідомляється, що EBU повідомить усіх телекомунікаційних партнерів, що Нідерланди більше не беруть участі, і докладе зусиль, щоб заблокувати лінії для №5.

Раніше повідомлялося, що EBU дискваліфікував представника Нідерландів на Євробаченні-2024 Йоста Кляйна у зв'язку зі скаргою, яка надійшла на нього, "поданою жінкою зі знімальної групи після інциденту, що стався після його виступу в півфіналі в четвер увечері".

 

Теги: #євробачення #нідерланди #дискваліфікація

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