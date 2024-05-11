Події

13:34 11.05.2024

Росіяни скинули КАБи на Херсонську область, є загиблий

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Російські окупанти вночі в суботу, 11 травня, завдали авіаудару по населених пунктах Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Уночі ворог атакував із авіації мирні населені пункти. Один із КАБів влучив у приватний будинок у Тягинці в Бериславському районі. На жаль, на місці удару загинув чоловік", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Також унаслідок "прильоту" постраждала жінка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.

Теги: #херсонська_область #авіабомби

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