Події

13:02 11.05.2024

СБУ оголосила набір до ЦСО "А"

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СБУ оголосила набір до ЦСО "А"

Служба безпеки України оголосила набір до підрозділу ЦСО "А".

"Ми розширюємося та оголошуємо набір за різними спеціалізаціями. Навіть якщо ти цивільний без військового досвіду, наші досвідчені командири забезпечать якісну підготовку та найкраще застосування твоїх навичок для захисту країни", - зазначено в повідомленні пресслужби СБУ.

Набір фахівців ведеться за широким списком напрямів: військовий, медичний, інженерний, IT, зв'язок, телекомунікації, аналітичний, логістичний, гуманітарний та інші.

Для участі в наборі необхідно заповнити анкету онлайн.

Теги: #цсо #сбу #набір

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