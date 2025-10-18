СБУ проводить набір до ЦСО "А"

Служба безпеки України проводить набір кандидатів до бойового підрозділу Центру спеціальних операцій "А" СБУ, і публікує покрокову інструкцію, яка дозволить долучитися кожному охочому.

"Бути частиною Центру спеціальних операцій "А" СБУ – не просто вибір місця служби. Це підрозділ, де цінують командну роботу, відповідальність та постійний розвиток. Сьогодні двері підрозділу відкриті для всіх, навіть для цивільних без бойового досвіду. Головне: мати бажання захищати Батьківщину, мотивацію та характер", - наголосили в СБУ.

Для того щоб приєднатися до ЦСО "А", охочим слід заповнити анкету і орбрати бажану спеціалізацію. Після цього кандидат має пройти співбесіду з рекрутерами, медичну комісію та професійно-психологічне тестування. Після успішного проходження та фінальної оцінки, кандидат зараховується до підрозділу та починає підготовку.

Бойовий курс підготовки триває один місяць, спецпідготовка за обраним напрямком – до шести місяців. Існує також можливість навчання і стажування за кордоном. До бойових завдань військовослужбовці підрозділу допускаються лише після повної підготовки.

Заробітна плата військовослужбовців ЦСО "А" стартсує від 40 тис грн, плюс бойові виплати до 100 тис грн та премії. Військовослужбовці несуть службу за чітким графіком ротацій та часу на відновлення, а також мають до 10 днів додаткової відпустки за сімейними обставинами.

Заповнити анкету можна за посиланням https://bit.ly/43UpYug

У випадку додаткових запитань інформацію можна отримати у рекрутерів за номером +380674016605.