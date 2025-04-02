СБС оголошують набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії"

Сили безпілотних систем Збройних сил України оголошують набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії".

"Гарпії" — це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, родини та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи. Підрозділ залучає і чоловіків, але роль пілотів, що завдають фінального удару, виконуватимуть виключно жінки", - відзначається у повідомленні командування СБС в телеграм-каналі у середу.

СБС пропонують для рекруток "Гарпії" професійну підготовку та гідну грошову винагороду, існує можливість переведення чинних військовослужбовиць або мобілізації резервісток.