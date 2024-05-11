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12:33 11.05.2024

На Харківщині тривають бої за н.п. на прикордонні, які перебували в "сірій зоні", українські захисники отримують підкріплення і стабілізують смугу

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На Харківщині тривають бої за н.п. на прикордонні, які перебували в "сірій зоні", українські захисники отримують підкріплення і стабілізують смугу

У Харківській області станом на ранок суботи, 11 травня, тривають бої за населені пункти в прикордонні, що перебували в "сірій зоні"; українські захисники отримують підкріплення і стабілізують смугу, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Як розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", станом на ранок у Харківській області здійснюється вогневе ураження з метою зірвати ворожий наступ і повністю знищити окупанта.

"У Харківській області поки що тривають бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просунутися вглиб території нашої держави. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ тривають контрударні заходи. Ворог застосовує там піхоту та техніку. Також тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували в "сірій зоні". Це н.п. Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також у районі Олійникового та Огірцевого", - зазначив він.

Речник наголосив, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

"Сили оборони тримаються - ситуація контрольована. Наші захисники отримують підкріплення і стабілізують смугу! Збройні сили України готові до будь-якого сценарію та розвитку подій. Українські захисники навчені та натреновані, а головне вмотивовані, вони знають, за що вони б'ються та зроблять усе можливе і навіть більше, щоб захистити свою країну від ворога", - заявив Волошин.

Раніше Міноборони України повідомило, що на вовчанському напрямку в Харківській області приблизно о 5-й ранку 10 травня відбулася спроба прориву противником української лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Для посилення оборони на цій ділянці фронту орієнтовано резервні підрозділи.

Увечері в Генштабі ЗСУ заявили, що в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області тривають контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту і техніку.

Теги: #фронт #харківська_область #ситуація

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