Події

11:05 11.05.2024

За добу з Харківської області евакуйовано 1775 осіб - голова ОВА

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За добу з Харківської області евакуйовано 1775 осіб - голова ОВА
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За минулу добу з трьох районів Харківської області евакуйовано загалом 1775 жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 - з Харківського, 12 - з Богодухівського і 275 осіб евакуювали волонтери. Загалом евакуйовано 1775 осіб", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у зв'язку з посиленням ворожих обстрілів прикордонних населених пунктів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав евакуюватися місцевих жителів, насамперед на вовчанському та липецькому напрямках.

Теги: #харківська_область #евакуація

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