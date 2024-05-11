ЗС України за добу ліквідували 1320 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1320 осіб особового складу ворога, 15 танків, 40 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 2 РСЗВ, 42 БПЛА, 1 крилату ракету, 73 одиниці авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 481030 (+1320) осіб, танків - 7449 (+15) од, бойових броньованих машин - 14353 (+40) од, артилерійських систем - 12442 (+55) од, РСЗВ - 1064 (+2) од, засоби ППО - 796 (+1) од, літаків - 349 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9868 (+42), крилаті ракети - 2193 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 16755 (+64) од, спеціальна техніка - 2040 (+9)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу вранці.

Дані уточнюються.