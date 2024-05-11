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05:35 11.05.2024

Протестувальники намагалися взяти штурмом завод Tesla в Німеччині

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Протестувальники намагалися взяти штурмом завод Tesla в Німеччині

Сотні протестувальників проти кліматичних змін вступили в сутички з поліцією в Німеччині після спроби штурму заводу Tesla під Берліном. Кілька людей дістали поранення, зокрема троє поліцейських, під час п'ятничної демонстрації проти передбачуваного розширення єдиного європейського заводу електромобільного гіганта, повідомляє BBC.

Поліція провела кілька арештів і не дозволила активістам потрапити на територію заводу. Демонстранти в п'ятницю перекрили прилеглу автостраду і перервали залізничне сполучення, сівши на рейки, повідомила поліція. Крім того, вони влаштували сидячий страйк на путівці поруч із заводом.

Поліція підтвердила, що протестувальникам, які намагалися проникнути на територію заводу, не дали цього зробити, а кількох людей було взято під варту.

Раніше цього тижня компанія Tesla заявила, що через демонстрацію завод буде закрито на день, а співробітникам, як повідомляється, буде дозволено працювати з дому. На заводі, відомому як Gigafactory, наразі працює близько 12 000 осіб і випускається близько 500 000 автомобілів на рік.

У пості на своїй соціальній мережі X генеральний директор Tesla Елон Маск також повідомив, що групі не вдалося проникнути на територію підприємства.

Учасники акції з лютого стоять у лісі в Грюнхайді, земля Бранденбург, і стверджують, що плани Tesla подвоїти площу свого заводу завдадуть шкоди навколишньому середовищу.

У березні виробництво довелося ненадовго зупинити після відключення електрики, спричиненого підозрою в підпалі. Відповідальність за нього взяла на себе вкрай ліва активістська група, відома як Volcano Group.

Теги: #німеччина #протести #tesla

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