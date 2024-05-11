Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 9 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

Російські окупанти за минулий день 26 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє дістали поранення, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Шалигинська, Серединно-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, по Есманській громаді ворог ударив з артилерії (21 вибух). Унаслідок обстрілу було поранено неповнолітню дівчину та вбито її бабусю. Постраждалій надано необхідну медичну допомогу.

Під артилерійським вогнем перебувала Середино-Будська громада (14 вибухів). Унаслідок обстрілу дістала поранення місцева жителька.

Так само, за даними ОВА, у Великописарівській громаді було здійснено обстріли з мінометів (27 вибухів) та артилерії (12 вибухів) і скидання ВОГ із БпЛА (1 вибух).

У Білопільській громаді були обстріли з артилерії (1 вибух) і міномета (16 вибухів).

Так само під артилерійським вогнем були Хотинська (13 вибухів), Зноб-Новгородська (4 вибухи) і Глухівська (1 вибух) громади.

Під мінометним обстрілом опинилася Краснопільська (20 хв) громада.

По Шалигинській громаді ворог завдав ударів FPV дроном (4 вибухи).