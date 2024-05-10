Події

23:12 10.05.2024

Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку

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Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку

Наразі на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватися в глибину території нашої держави, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області тривають контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні - Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також у районі Олійникового та Огірцевого", - йдеться в повідомленні.

Генштаб інформує, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

"Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ і знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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