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22:01 10.05.2024

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з РФ

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Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з РФ

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з російськими окупантами, заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час візиту до Литви.

"Україна є пріоритетом для всіх країн Балтії. Перемога України - спільна мета для всіх нас", - ідеться у пресрелізі на сайті латвійського зовнішньополітичного відомства.

Вона зазначила, що українські захисники мають право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, за допомогою яких окупанти б'ють по українській території. Це дозволяється в межах міжнародного права.

За її словами, Латвія, а також інші країни Балтії та Північної Європи "повинні бути далекоглядними і скоординованими", щоб зміцнити свою безпеку в умовах проявів гібридної війни з боку Росії.

 

 

 

Теги: #латвія #перемога #мета

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