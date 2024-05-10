Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з РФ

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з російськими окупантами, заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час візиту до Литви.

"Україна є пріоритетом для всіх країн Балтії. Перемога України - спільна мета для всіх нас", - ідеться у пресрелізі на сайті латвійського зовнішньополітичного відомства.

Вона зазначила, що українські захисники мають право завдавати ударів по об'єктах на території Росії, за допомогою яких окупанти б'ють по українській території. Це дозволяється в межах міжнародного права.

За її словами, Латвія, а також інші країни Балтії та Північної Європи "повинні бути далекоглядними і скоординованими", щоб зміцнити свою безпеку в умовах проявів гібридної війни з боку Росії.