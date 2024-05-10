Зеленський обговорив із Сирським оборону та зміцнення позицій на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю ввечері заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, обороні та укріпленню позицій, зокрема, на Харківщині та в напрямку Часового Яру.

"Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського. По всій лінії фронту - важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам у Донецькій області - особлива увага", - написав президент у своєму телеграміі.

Як повідомив глава держави, він обговорив із головкомом оборонні дії та посилення позицій Сил оборони на Харківщині, а також окремо в напрямку Часового Яру.

За словами Зеленського, Сирський доповів про рішення, які дадуть більше можливостей українським воїнам.

Як повідомлялося, російські війська вранці 10 травня на бронетехніці намагалися прорвати оборону ЗСУ в Харківській області. Сили оборони відбили атаку.