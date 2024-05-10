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19:00 10.05.2024

Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

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Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із відомими світовими діячами у сфері боротьби за права людини, в межах якої обговорювалося проведення першого інавгураційного Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Як повідомила пресслужба глави держави, у зустрічі взяли участь: американський захисник громадянських прав Ван Джонс, засновник The Chopra Foundation Діпак Чопра, міжнародний голова Центру з прав людини Рауля Валленберга, колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Канади Ірвін Котлер і голова правління Центру Рауля Валленберга Джей Розенцвейг.

Єрмак наголосив, що Україна продовжує боротьбу з російською агресією на полі бою і водночас проводить велику роботу на дипломатичному рівні для всесвітньої підтримки справедливого плану відновлення миру для України.

У рамках першого глобального Саміту миру, за його словами, лідери держав мають створити рамку для майбутнього спільного плану відповідальних країн щодо того, як закінчити агресивну війну проти України, забезпечити справедливий мир, а також подолати всі кризи, спричинені війною.

"Ми запросили на саміт усіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН. Ми розуміємо, що в різних країн різні позиції. Ми готові вислухати всіх та обмінятися думками, щоб підготувати спільний план досягнення миру. І сьогодні дуже важливо донести до світової спільноти те, що лідери держав, які справді хочуть зупинити війну в Україні, мають бути на Глобальному саміті миру", - пояснив Єрмак.

Керівник Офісу президента також висловив переконання, що успіх цього саміту продемонструє, що міжнародне право існує, і у світі є механізми для досягнення справедливості.

Теги: #єрмак #саміт_миру

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