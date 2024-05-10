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18:21 10.05.2024

Шмигаль на зустрічі з Чапутовою: Розраховуємо, що підтримка Словаччини буде непохитною

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Шмигаль на зустрічі з Чапутовою: Розраховуємо, що підтримка Словаччини буде непохитною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою висловив сподівання, що підтримка Словаччини буде непохитною.

"Радий провести зустріч у Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Висловив їй щиру подяку за підтримку нашої держави та українського народу за час перебування на посаді. З перших днів російського повномасштабного вторгнення пані Чапутова стала одним з лідерів міжнародної підтримки України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

"Окремо відзначив ініціативу словацької громадськості зі збору коштів на закупівлю боєприпасів для нашої країни. Вдалося зібрати понад EUR4 млн. Це демонструє міцну дружбу та солідарність між нашими народами", - додав глава українського уряду.

Сторони обговорили Формулу миру президента України, яка є єдиним шляхом для дипломатичного завершення війни. "Наголосив, що росія повинна заплатити за злочини та руйнування. Важливо не лише конфіскувати російські активи, а й засудити всіх російських злочинців, включно з Путіним і його поплічниками", - написав Шмигаль.

Теги: #шмигаль #чапутова

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