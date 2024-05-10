У Нацгвардії України показали знищений ворожий десант під час наступу на Харківську область

Бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "ОМЕГА" знищили ворожий десант на півночі Харківської області, повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

"Росіяни активізували свої дії на Харківщині. Деякі штурмові групи пробували прорватись на півночі області. На фото знищений ворожий десант бійцями 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА". Загалом гвардійці знищили БМП із десантом і близько відділення особового складу рф", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляли в Міноборони, у Харківській області приблизно о 5-й ранку відбулася спроба прориву противником української лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Ці атаки було відбито, тривають бої.