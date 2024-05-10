Окупанти посилили обстріли прикордоння, загинули два мирні жителі - Синєгубов

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Прикордонні громади Харківської області перебувають під ворожими обстрілами, що посилилися, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"О 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік. О 13:22 - Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку - поранено 60-річну жінку. Водночас унаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм, один із них - під завалами будинку", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська вранці 10 травня постраждали два мирні жителі.