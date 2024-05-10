РФ розпочала нову хвилю наступу на харківському напрямку, наразі ми зупинили їх артилерією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про нову хвилю наступу російської армії на харківському напрямку, однак станом на ранок 10 травня Сили оборони зупинили її артилерійським вогнем.

"Росія розпочала нову хвилю наступальних дій на цьому напрямку (харківському - ІФ-У). Україна зустріла її там нашими військами, бригадами й артилерією... Близько 7 ранку ми їх зустріли вогнем і головне, що на цей час ми їх зупинили артилерією", - заявив він на пресконференції з президентом Словаччини в Києві.

За його словами, росіяни ще можуть підтягувати сили на харківському напрямку.

"Це факт. Але наше військове командування знало про це і розраховувало свої сили для того, щоб зустріти ворога вогнем", - сказав президент.

Як повідомлялося, російські війська вранці 10 травня на бронетехніці намагалися прорвати оборону ЗСУ в Харківській області. Сили оборони відбили атаку.