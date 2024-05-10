Події

14:02 10.05.2024

Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

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Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом, повідомив її прессекретар Мартін Стрижинець, передає Extra Plus.

Зазначається, що з міркувань безпеки про програму візиту не повідомляють.

"Президент СР Зузана Чапутова прибула до Києва в п'ятницю вранці з прощальним візитом в Україну, повідомив прессекретар глави держави Мартін Стрижинець. Термін повноважень президента добігає кінця. Під час прощальних візитів вона відвідує різні країни", - пише видання.

Теги: #київ #візит #чапутова

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