Президент Словаччини Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом, повідомив її прессекретар Мартін Стрижинець, передає Extra Plus.

Зазначається, що з міркувань безпеки про програму візиту не повідомляють.

"Президент СР Зузана Чапутова прибула до Києва в п'ятницю вранці з прощальним візитом в Україну, повідомив прессекретар глави держави Мартін Стрижинець. Термін повноважень президента добігає кінця. Під час прощальних візитів вона відвідує різні країни", - пише видання.