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08:30 10.05.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є поранений, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Антонівка, Інгулець, Інженерне, Берислав, Республіканець, Львів, Гаврилівка та Херсон. Також ворог завдав ракетного удару балістикою. 1 людина отримала поранення", - сказано у його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 28 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Витік газу перекритий, пожеж та загроз більше немає. Також розбиті господарські будівлі, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль.

Водночас, під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони в області знищено 1 "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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