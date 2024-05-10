Події

00:38 10.05.2024

У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2024"

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У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2024"

У другому півфіналі глядачі визначили останні десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Зокрема, у ніч із 9 на 10 травня у шведському місті Мальме пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де 16 учасників воювали за право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів, у фінал пройшли: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія.

У той же час, артисти з таких країн як Мальта, Албанія, Чехія, Данія, Сан-Марино та Бельгія набрали найменшу кількість голосів і далі не братимуть участі в конкурсі.

Раніше за результатами голосування глядачів у першому півфіналі у фінал конкурсу пройшли: Україна (дує виконавиць Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria"), Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.

Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Швеція як країна-переможниця "Євробачення-2023".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Теги: #євробачення #україна #півфінал #учасники

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