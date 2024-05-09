Події

21:04 09.05.2024

Зеленський привітав угоди між громадами України та зарубіжних країн

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Зеленський привітав угоди між громадами України та зарубіжних країн

Президент України Володимир Зеленський назвав важливими угоди про співпрацю між громадами України та зарубіжних країн, підписані в четвер під час Міжнародного саміту міст і регіонів.

"Я хочу також сьогодні подякувати всім учасникам уже другого саміту українських та європейських громад. У Києві були представлені країни Європейського Союзу, а також Сполучені Штати. Дуже важливо, що є угоди про співпрацю між нашими громадами та громадами й компаніями країн-партнерів – Німеччини, Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Румунії, Сполучених Штатів", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Це і для розвитку медицини в Україні, реабілітаційних можливостей у наших громадах, а також для розвитку транспорту, для відбудови. Я вдячний усім учасникам саміту - кожній громаді, кожній країні, які зараз з Україною, які наповнюють реальною співпрацею кожну з тих домовленостей, що досягаються", - сказав Зеленський.

Теги: #конгрес #зеленський #громади

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