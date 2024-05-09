Президент Чехії підтвердив свою участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел обговорили продовження оборонного співробітництва, Павел підтвердив свою участь у Саміті миру в Швейцарії.

"Провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Подякував за чеську ініціативу з придбання снарядів для України", - написав президент України в соціальній мережі Х у четвер. "Невідкладна реалізація цієї ініціативи матиме суттєве значення на полі бою", - зазначив він.

Зеленський також повідомив, що сторони обговорили продовження оборонної співпраці та нагальні потреби українських воїнів.

"Президент Павло підтвердив свою участь у Саміті миру", - додав Зеленський.