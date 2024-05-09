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19:36 09.05.2024

Шмигаль і Шульце обговорили реалізацію спільних проєктів і підготовку до Конференції з питань відновлення

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Шмигаль і Шульце обговорили реалізацію спільних проєктів і підготовку до Конференції з питань відновлення

Прем'єр-міністр України та федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце на зустрічі в Києві обговорили реалізацію спільних проєктів і підготовку до Конференції з питань відновлення, що відбудеться 11-12 червня в Берліні.

"Реалізацію спільних проєктів обговорили під час зустрічі з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

У бесіді із Шульце Шмигаль відзначив плідну співпрацю з Кредитною установою для відбудови ФРН (KfW) і подякував за підтримку малих і середніх підприємств. "Це особливо важливо з огляду на провідну роль приватного сектору у відновленні України", - наголосив прем'єр.

За його словами, наразі на стадії реалізації з KfW є сім інвестиційних проєктів загальним обсягом понад EUR311 млн. "Особливу увагу необхідно приділити проєктам у сфері переробки, а також активізувати діяльність бізнесу, зокрема ветеранського та на деокупованих територіях", - вважає український прем'єр-міністр.

Шмигаль також повідомив, що під час зустрічі сторони скоординували роботу напередодні Конференції з питань відновлення, яка відбудеться в червні в Берліні. "Розраховуємо на конкретні результати", - підсумував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Шульце прибула до Києва з неанонсованим візитом у четвер. За даними Tagesschau, переговори в українській столиці стосуватимуться, зокрема, розширення української енергосистеми за допомогою Німеччини та підвищення рівня кваліфікації робочих кадрів. Також візит є підготовкою до великої Конференції з питань відновлення в Берліні, на яку очікують близько 1500 учасників, включно з главами держав і урядів.

Теги: #шмигаль

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