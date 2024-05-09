Зеленський обговорив з президентом Гани питання співпраці та участі в Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський і президент Гани Нана Акуфо-Аддо в телефонній розмові обговорили участь Гани в Саміті миру й питання співробітництва в різних галузях, зокрема у сфері постачання української агропродукції.

"Провів телефонну розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Нещодавно Україна відкрила посольство в Аккрі, а минулого місяця я прийняв вірчі грамоти від посла Гани. Упевнений, це дасть відчутний результат у розвитку співпраці в різних галузях. Одна з найперспективніших - наш агропромисловий експорт до Африки", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у четвер.

Президент також повідомив, що під час розмови з Наною Акуфо-Аддо обговорювалося питання участі Гани в Саміті миру. "Я вдячний президенту Акуфо-Аддо за готовність працювати над розширенням підтримки Саміту африканськими країнами", - зазначив Зеленський.