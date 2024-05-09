Мецола позитивно оцінила відновлення доступу представників ЗМІ до ВР

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола позитивно оцінила повернення представників засобів масової інформації в будівлю Верховної Ради для висвітлення роботи законодавчого органу.

"Парламент - це та інституція, яка має працювати відкрито. І дуже символічно, що я можу звернутися сьогодні... до журналістів, які знову мають доступ до Верховної Ради", - сказала Мецола на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у четвер.