Події

18:05 09.05.2024

Мецола впевнена, що й після виборів Європарламент залишиться проукраїнським

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Мецола впевнена, що й після виборів Європарламент залишиться проукраїнським

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола впевнена, що громадяни Європейського Союзу оберуть Європарламент, який і далі підтримуватиме Україну.

"Я переконана, що громадяни Європейського Союзу оберуть міцний парламент наступного місяця, який рішуче вас підтримуватиме", - сказала Мецола, виступаючи у Верховній Раді в четвер.

Вона наголосила, що її впевненість базується на результатах опитувань європейців, зокрема й проведеному Європарламентом, про підтримку України.

Мецола також додала, що Україну підтримують і у великих, і в маленьких населених пунктах Європи, і цю підтримку вона бачить під час зустрічей з виборцями.

Теги: #мецола

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