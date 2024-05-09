Суд обрав Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства - перебування під вартою до 7 липня

Печерський райсуд Києва в четвер, 9 травня, обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка; згідно з рішенням суду, підозрюваний перебуватиме під вартою до 7 липня поточного року без права на заставу.

Про це стало відомо завдяки трансляції засідання із зали суду.

Коломойський із вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.

Як повідомлялося з посиланням на Офіс генерального прокурора, 8 травня Коломойському було повідомлено про підозру в організації замовного вбивства 2003 року. За даними слідства, "діючи з мотивів особистої помсти, замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включно з фізичною розправою з конкурентами".

За повідомленнями у ЗМІ, події відбувалися у Феодосії (Крим) у корпоративному спорі навколо підприємства "Дніпроспецсталь" (Запоріжжя).

Коломойський 2 вересня 2023 року отримав підозру в шахрайстві. Згідно з матеріалами СБУ, "встановлено, що протягом 2013-2020 рр. Ігор Коломойський легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних фінустанов". Згодом йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави понад 509 млн грн.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 млрд грн Приватбанку. НАБУ і САП ужили заходів щодо арешту його активів. 15 вересня оголошено нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 млрд грн.

28 лютого Шевченківський райсуд Києва до 25 квітня продовжив тримання Ігоря Коломойського під вартою і зменшив розмір застави - до 2,4 млрд грн.