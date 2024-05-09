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15:59 09.05.2024

Позиція Європарламенту буде значущою для оборонної підтримки України - Зеленський

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Позиція Європарламенту буде значущою для оборонної підтримки України - Зеленський

Україна потребує подальшої своєчасної оборонної підтримки, і саме такої, що здатна зірвати російський план реваншу на цей рік, план їхнього наступу, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

За його словами, "позиція Європарламенту буде й надалі значущою, щоб усі наші домовленості в Європі щодо оборони та спільної сили дійсно виконувалися".

Зеленський наголосив, що "ми в Україні виконуємо всі необхідні умови для того, щоб уже в червні, як і домовлялися, була затверджена переговорна рамка й фактично реально розпочалися переговори щодо вступу України до Євросоюзу".

"Ми маємо чітко бачити перспективу. Ми готуємо на червень перший глобальний саміт у Швейцарії. Саміт, який може і має стати реальним шансом відновити й гарантувати справедливий мир для України, для всієї Європи і для кожної нації, яка може зазнати таких ударів, яких зараз зазнає Україна", - зазначив Зеленський.

"І саме тому Саміт миру важливий. Тому Путін намагається його зірвати, він буде це робити і спробує збільшити тиск на фронті, і розкручувати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці спробує розколоти міжнародну спільноту", - вважає Зеленський.

Саме тому, сказав він, "ми потребуємо абсолютно ясної позиції кожної держави, кожного лідера, кожної міжнародної організації щодо участі в Саміті миру, щодо підтримки наших спільних світоустановчих зусиль".

Зеленський також нагородив Мецолу орденом "За заслуги" I ступеня "за особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі".

Теги: #європарламент #зеленський

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