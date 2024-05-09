Між рішенням партнерів про постачання Україні зброї та її потраплянням на фронт відстань уже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і місяцях - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що час від моменту ухвалення в Конгресі США або європейськими партнерами рішення про надання Україні зброї і до її реального потрапляння на фронт обчислюється вже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і навіть місяцях.

Як наголосив президент, ситуація на східному фронті складна вже не перший день, при цьому військова ініціатива зараз у армії РФ. За його словами, перехопити цю ініціативу можна тільки за умови збільшення постачань зброї силам оборони України.

"Ми з цим живемо і боремося, зміцнюємося, домовляємося, максимально чинимо тиск на партнерів, щоб збільшувалися постачання зброї... Ми розуміємо назви (зброї - ІФ-У), розуміємо кількість усього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам потрібно вивести для того, щоб люди відпочили, як мінімум. Ідуть ротації, є план цих ротацій. Слава Богу - це все є", - заявив він на пресконференції з головою Європарламенту в Києві.

Водночас, як він зазначив, крім "цих сильних бригад, які виводяться з лінії фронту, мають заходити нові укомплектовані бригади, не просто хлопці сильні, а хлопці не з голими руками".

"І тому (є відстань - ІФ-У) між цією допомогою від пункту "А" - голосування в Конгресі або європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту "Б" - України та фронту. Так от, вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні - в тижнях і в місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є поставки, але це не ті обсяги, які були проголосовані", - наголосив Зеленський.

Щойно ці поставки надійдуть, зазначив він, "ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави".

Однак в умовах відсутності обіцяної партнерами зброї, за словами Зеленського, "вони (армія РФ - ІФ-У) збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави... Головне, що ми знаємо, ми бачимо цю кількість".

"І ми, і наші партнери живемо в цих реаліях. Ми працюємо швидко, ділимося інформацією розвідки та приділяємо увагу зміцненню наших кордонів і рубежів. Тому тільки посилення нашої армії на полі бою дасть нам змогу взяти перевагу. Треба, щоб усе (зброя - ІФ-У) надходило швидше", - сказав президент.

Також, за його словами, можливість протистояти ворогу дасть і збільшення власного виробництва артилерії та дронів.