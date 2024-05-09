Прем'єр-міністр Ірландії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

"Нейтралітет Ірландії не означає нехтування справедливістю та відновленням миру. Під час нашої телефонної розмови прем'єр-міністр Гарріс від Ірландії підтвердив свою участь у Саміті миру", - написав Зеленський у твіттері.

Він також подякував Ірландії за гуманітарну та матеріально-технічну підтримку.

"Ми також обговорили подальшу співпрацю з гуманітарного розмінування. Ми погодилися спрямувати наші команди якнайшвидше розпочати роботу щодо двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7", - додав президент.