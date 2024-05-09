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10:55 09.05.2024

Українські сили стримують просування противника вглиб Красногорівки, територіальних успіхів за останні дні ворог не мав - ОСУВ "Хортиця"

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Українські сили стримують просування противника вглиб Красногорівки, територіальних успіхів за останні дні ворог не мав - ОСУВ "Хортиця"
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України стримують просування противника вглиб міста Красногорівки, ситуація перебуває під контролем, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Російські військові, які прорвалися штурмовою групою на сході Красногорівки і сховалися на території залишків вогнетривкого заводу, перебувають наразі у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки. Наші воїни відрізали їм логістичні шляхи, взяли під контроль усю дорогу та підходи до заводу. Захисники стримують просування противника вглиб міста, ситуація перебуває під контролем", - розповів Волошин.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що "жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав".

Речник зазначив, що місто також перебуває під контролем підрозділів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України.

Загалом за добу в районі Невельського-Красногорівки-Нетайлового українські військові знищили понад 70 окупантів, БМП, танк, до 50 росіян поранені. Загалом на цьому напрямку за добу відбулося 11 ворожих штурмів і 120 скидань ворожих дронів, зазначив Волошин.

"Противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами. Час від часу ворог поодинокими групами намагається штурмувати східні околиці Красногорівки бронетехнікою. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби та намагання ворога зайти до міста", - зазначив речник.

3 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що росіяни продовжують штурмувати місто Красногорівку і що частина ворожих груп встигла зайти та сховатися на території залишків Красногорівського вогнетривкого заводу. Він наголосив, що вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з населеного пункту.

Теги: #фронт #ситуація

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